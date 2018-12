Sárkányos karácsonyi dekoráción vesztek össze a szomszédok

Diana Rowland és családja 4 éve dekorálja a házuk kertjét felfújható sárkányokkal karácsonyra. „Először csak halloweenra raktuk ki őket, aztán úgy gondoltuk, miért ne maradhatnának karácsonyra is?” – meséli a családanya.

Csakhogy ezzel nem mindenki ért egyet: idén az egyik szomszéd levélben szólította fel őket, hogy távolítsák el a sárkányokat, mert szerinte azok „egyáltalán nem karácsonyiak”.

Our dragon holiday display got fan mail! (And apparently the "true meaning of Christmas" involves judgmental bullshit?) 😂 pic.twitter.com/7NLZKkEW2x