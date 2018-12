Isteni karácsonyi süti: csokis fatörzs receptje

A karácsony süti nélkül sem lenne az igazi. Ez a nagyon karácsonyos csokis fatörzs pedig olyan isteni recept, amit vétek lenne kihagyni. És a legszuperebb benne pedig az, hogy csöppet sem bonyolult. Bátran fogj hozzá, menni fog.

A karácsonyi csokis fatörzs hozzávalói

A piskótához

7 dkg liszt

4 nagy tojás

14 dkg cukor

4 ek. holland kakaópor

1 ek. Nescafe (elmaradhat)

2 tk. sütőpor

csipet só

A töltelékhez

3 dl tejszín

4 ek. porcukor

fél tk. vaníliakivonat

A torta bevonásához

10 dkg minőségi étcsokoládé

2 dl tejszín

1 ek. porcukor

1 ek. puha vaj

Így készül a karácsonyi csokis fatörzs

Melegítsd elő a sütőt 220 fokra. 30×40 centis tepsit bélelj sütőpapírral, vagy vajazd és lisztezd ki alaposan.

A piskótához a tojásokat válaszd ketté. A sárgákat keverd habosra a cukorral. Keverd el a lisztben a sót, a sütőport, a kakaóport és ízlés szerint a kávét. Adagonként add a lisztet a tojássárgához, végül a tojásfehérjékből verj kemény habot, és lehetőleg lyukas fakanál segítségével – óvatosan, nehogy összetörjön – forgasd a piskótatésztához. Kevergetni nem szabad. Egyenletesen simítsd a piskótatésztát a tepsibe, majd told a forró sütőbe, és 8-10 perc alatt pirulásig süsd.

Közben nedvesíts be egy tiszta konyharuhát, egy másikat pedig szórj be két evőkanál porcukorral. A sütőből kivett forró piskótát a cukros konyharuhára borítsd, majd a nedvessel takard be. Így nem szárad ki és nem törik el a föltekerésnél.

Amíg sül a gyönyörű karácsonyi süti tésztája, készítsd el a tölteléket is. Ehhez a tejszínből robotgéppel kemény habot készíts, közben kanalanként adogasd hozzá a porcukrot, végül a vaníliaaromát.

Vedd le a nedves konyharuhát a piskótáról, és egyenletesen kend el rajta a krémet, a szélektől nagyjából egy ujjnyira kezd el. Az alsó konyharuha segítségével óvatosan tekerd föl a tésztát, hagyd ilyen módon összetekerve, amíg a csokis mázat is elkészíted.

Főzőedénybe töltsd a tejszínt és lassú tűzön melegítsd fel. Közben add hozzá a feldarabolt csokoládét, a vajat és a cukrot is. Melegítsd addig, amíg egyneművé válik, de ne forrald fel. Vedd le a tűzről, várj míg langyosra hűl, majd robotgéppel keverd krémesre. Fél órára tedd a hűtőszekrénybe.

A piskótatekercset akkor tekerd ki a konyharuhából, amikor teljesen kihűlt. Helyezd tálcára. Vágd le vékonyan a két szélét, majd az egyik végéről vágj le egy vastagabb szeletet. A csokis krémmel vond be a piskótatekercset, majd a levágott szeletet illeszd az egyik oldalához, és arra is simíts a krémből. Nem baj, ha nem egyenletes, sőt ennél a karácsonyi sütinél így még jobban is mutat. Villával rajzolj vonalakat a fatörzsre. Pici fenyőággal, áfonyaszemekkel díszítheted.

Fotó: Pinterest