Így kell a kacsát megsütni

Kacsát sütni sokkal egyszerűbb, mint azt a legtöbben gondolják. Csupán néhány trükk, és az eredmény tökéletes ünnepi vacsora. A recept különlegessége a mézes-balzsamecetes pác, amelytől gyönyörű fényes és ropogós külsőt kap a hús, ugyanakkor az íze nem lesz édes. A receptet bátran ajánljuk a karácsonyi menü főételének.

Az egészben sült kacsa hozzávalói

1 egész kacsa

5 gerezd fokhagyma

1 citrom

ízlés szerint só

A kenéshez

4 ek. méz

8 ek. balzsamecet

1 citrom kifacsart leve

Így kell megsütni a kacsát

A kacsát alaposan mosd meg kívül és belül is. Ha maradtak volna rajta tollak, pihék, mindenképpen tisztítsd le a húsról. A fokhagymát apróra vágd fel, vagy fokhagyma préssel nyomd át. A citromot alaposan mosd meg, majd vékony karikákra szeleteld. A kacsa sütése előtt a hús mindkét oldalát – hasát és hátát – késsel keresztben óvatosan vagdosd be. Sóval dörzsöld át kívül és belül is. A citromkarikákkal és a fokhagymával töltsd meg a kacsa belsejét. Ezt követően pedig fogd össze a combokat, és összetekert alufóliával rögzítsd.

Helyezd a húst vékonyan kiolajozott tepsibe. Told a 175 fokra előmelegített sütőbe és 3 órán keresztül süsd szép pirosra. Az első óra leteltekor a kacsát fordítsd a hátára és alaposan kend meg a mézes-balzsamos páccal. Süsd tovább 40 percig, majd fordítsd vissza és a kacsa hasát is kenegesd meg a páccal. Ismét süsd a kacsát 40 percig, majd újra kend át a maradék páccal és hagyd szépen megpirulni még 40 perc sütés mellett.

A kacsa sütésének titka a lassú és hosszú ideig, összesen 3 órán át tartó sütés, így kívül ropogós, belül omlós lesz a hús. Az elkészült kacsát párolt vagy sült zöldségekkel kínáld. A vegyes zöldségeket az utolsó 40 percben a kacsával együtt is megsütheted.