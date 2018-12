Félmillióért vett karácsonyi ajándékokat a kutyájának ez a gazdi

Josie Carter nem szégyelli bevallani, hogy csivava kutyája, Queenie mindennél fontosabb a számára. „A kutyám a világom közepe. Amit Queenie akar, megkapja. És elég drága ízlése van!” – nyilatkozta a kétgyermekes anyuka és nagymama, miután kiderült, hogy kutyájának több mint félmillió forintért vásárolt be karácsonyra.

„A karácsony a kutyáról szól, és senki másról. Ezt tudják a gyerekek és az unokák, sőt a párom is. Semmilyen összeg nem pocsékolás!” – tette hozzá a szerető gazdi, és nem túlzott: Queenie nemcsak saját karácsonyfát kap karácsonyra, de mérhetetlen mennyiségű ajándékot is. Az idei meglepetései között például 3 kabát, designer kutyacsizma, masszázsutalvány, sőt kutyáknak gyártott prosecco is található.

A család azonban egyáltalán nem nézi jó szemmel a költekezést. Az ellen is minden évben tiltakoznak, hogy Queenie velük együtt, az ünnepi asztalnál fogyassza el a vacsoráját, de gazdija hajthatatlan.

thesun