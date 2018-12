Süsd meg Reese Whiterspoon karácsonyi kekszét! – recept

Ha valamit nagyon tudnak az amerikaiak, akkor az a tökéletes csokis keksz elkészítése. Reese Whiterspoon is igazi mestere a csokis keksznek: ő extra ropogós, fahéjas-csokis keksszel várja a karácsonyt. A receptjét most meg is osztotta, így mi is kipróbálhatjuk, milyen a csokis keksz Reese-módra.

Hozzávalók (kb. 30 darabhoz):

3 csésze liszt

1 ek. sütőpor

1 ek. szódabikarbóna

1 ek. fahéj

1 tk. só

másfél csésze kristálycukor

másfél csésze barna cukor

1 ek. vanília kivonat

másfél csésze vaj

3 tojás

2 csésze nagy szemű zabpehely

2 csésze Rise Krispies gabonapehely

2 csésze kókuszreszelék

másfél csésze csokichips

másfél csésze pekándió

Elkészítés:

Forgasd össze a tészta száraz hozzávalóit egy tálban. Egy másikban robotgéppel keverd ki a cukrokat a vaníliával és a vajjal. Ehhez egyenként add hozzá a tojásokat, majd a két tálat keverd össze egymással. Egy spatulával forgasd a tésztához a zabpelyhet, a gabonapelyhet, a kókuszt, a csokit és az apróra vágott pekándiót. Formázz a tésztából kis golyókat, és helyezd őket egy tepsire. 10 percre így tedd be az egészet a hűtőbe, majd a hűtőből egyből a 175 fokos sütőbe. 10-12 percig süsd, hogy egyszerre legyen omlós és ropogós.

