A Télapó flaskája az, ami tuti feldobja a karácsonyi partit

Trükkös karácsonyi kiegészítőre bukkantunk az Amazonon: egy karácsonyi zoknira, ami jóval több, mint dekoráció! A zokni valójában egy túlméretezett flaska, amiből bármikor újratölthetik a poharukat a karácsonyi parti vendégei!

A Télapó flaskája fantázianevű műanyag borostömlőbe 2,25 liter folyadék fér, szóval az újratöltésével sem kell negyedóránként foglalkozni (persze, ez a társaság méretétől is függ).

Tuti tipp: ha a flaska mellé pár másik karácsonyi zoknit is akasztunk, meg is viccelhetjük a spicces vendégeket! Ha te is erre a flaskára bíznád a karácsonyi parti hangulatát, itt tudod beszerezni.

bestproducts