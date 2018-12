Vendégváró sós sütik karácsonyra

Vendégvárónak is tökéletes sós karácsonyi sütiket hoztunk.

Szuper omlós sajtos kifli

Hozzávalók kb. 20 db-hoz:

12 dkg natúr krémsajt

12 dkg vaj

1 mokkáskanál só

15 dkg liszt

10-15 dkg reszelt gouda sajt

1 db tojás a lekenéshez

nagy szemű só vagy szezámmag a tetejére

1. A puha vajat, a krémsajtot, a sót és a lisztet egy tálba mérjük és összegyúrjuk. Gombócot formázunk belőle, és folpackba csomagolva hűtőbe tesszük 1 órára.

2. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és sütőpapírral bélelünk ki egy nagy tepsit. Lereszeljük a sajtot és enyhén felverjük a tojást.

3. Liszttel szórunk meg egy gyúródeszkát, és elővesszük a hűtőből a tésztát. A felét kézzel kicsit átgyúrjuk – így egy kicsit meg is puhul –, és lisztezett sodrófával kinyújtjuk. Egy tányért ráhelyezünk fejjel lefelé, körbevágjuk, így szabályos kört kapunk. A kört 8 cikkre vágjuk, minden cikkre egy kis adag sajtot szórunk, és picit le is nyomkodjuk. A cikkeket feltekerjük, és a kis kifliket a sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük. Így járunk el a tészta másik felével is, a maradék levágott tésztadarabokat pedig újra összegyúrjuk, kinyújtjuk és háromszögekre vágjuk, sajttal töltjük, feltekerjük.

4. Ha kész az összes kifli, lekenjük a tetejüket a felvert tojással, megszórjuk nagy szemű sóval vagy szezámmaggal, és sütőbe toljuk. Kb. 25 perc alatt szép pirosasra sül.

Gorgonzolás-diós keksz

Hozzávalók kb. 20 db-hoz:

8 dkg puha vaj

10 dkg gorgonzola

10 dkg búzaliszt

2 csipet só

10 dkg darált dió

A keksz hozzávalóit egy tálba mérjük, és összegyúrjuk. Letakarjuk, és fél órára hűtőbe tesszük. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és sütőpapírral bélelünk ki egy tepsit. A masszából kisebb golyókat formázunk, és tenyérrel ellapítva a tepsire helyezzük. 10-12 percig sütjük, és a tepsin hagyjuk kihűlni.

Baconös házi ropi

Hozzávalók:

egy csomag leveles tészta

10-15 dkg bacon

1 db tojás

szezámmag

1. A leveles tésztából 10-12 cm hosszú, kb. 2 cm széles csíkokat vágunk, és ugyanilyen hosszú csíkokra szeleteljük a bacont is.

2. Ráfektetjük a bacont egy levelestészta-csíkra, és néhányszor megtekerjük, majd sütőpapíros tepsire helyezzük, lekenjük tojással és megszórjuk szezámmaggal.

3. Sütőbe toljuk, és kb. 20 perc alatt készre sütjük.

Kecskesajtos-vajas kekszek

Hozzávalók kb. 100-120 db-hoz:

A tésztához:

450 g liszt

250 g vaj

100 g érlelt kecskesajt (reszelve)

2 tk. só

1 tojás

50 ml natúr joghurt

A tetejére:

szezámmag, lenmag, felvert tojás

A lisztet a hideg vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a tojást, a reszelt sajtot és a joghurtot, majd az egészből könnyen formázható tésztát gyúrunk. (Ha törne, adhatunk hozzá még egy kevés joghurtot.) A tésztát ezután gombóccá formázzuk, majd folpackba csomagolva egy órára hűtőbe tesszük. Ezután 3-4 részletben kb. 1,5 mm vastagra nyújtjuk, majd derelyevágóval 4×4 cm-es rombuszokra vágjuk. A tésztarombuszokat sütőpapírral kibélelt tepsire rakjuk, mindegyiket megkenjük felvert tojással, megszórjuk szezám- vagy lenmaggal, és 200 fokra előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.

A receptet Piazza Gabriella, a Tavola in Piazza bloggere készítette.