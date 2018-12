Vigyázz, bogaraktól hemzseghet a fenyőd!

A díszek mellett a különböző rovarok lehetnek a karácsonyfán, ha nem figyelünk oda a fa vásárlásakor – számolt be a Tények. A tűlevelek között ugyanis elbújhatnak a poloskák és apróbb bogarak is, amelyek a benti melegben könnyen elszaporodhatnak.

Tövises cincér, lepkék, ízeltlábúak, pókfélék és atkák is élnek az erdei fenyőféléken, bár tavaszig csak lárvaként, bábként, de a karácsonyra vásárolt, kertészetben nevelt tűlevelűekben is megbújhatnak egyéb rovatok (pl. poloskák).

„Ha a megvásárolt fenyőfák össze vannak egy helyre dobálva, ott kialakult egy úgynevezett mikroklíma, amitől ezek az állatok picit magukhoz térhetnek” – mondta Sár József entomológus. Van, aki ezért alaposan megvizsgálja a fenyőt, mielőtt beviszi a lakásba.

Ezek a bogarak ugyan kárt nem okoznak, de a meleg szobában elszaporodhatnak. Azért, hogy megszabadulhassunk a tűlevelek között megbúvó rovaroktól, érdemes lerázni vagy lemosni a fenyőfát, mielőtt bevinnénk a lakásba.