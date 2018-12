Úszd meg a karácsonyt pluszkilók nélkül! – 5 tipp

Ha figyelsz az elfogyasztott mennyiségekre, és gondosan megválogatod az alapanyagokat, valamint az elkészítés módját, az ünnepi menü is lehet egészséges. Néhány apró trükkel nem kell lemondanod a finom étkekről, sőt a testmozgásról sem. Ezeket tanácsolja Bencze Mária, a Budai Egészségközpont dietetikusa:

Tegyél halat az ünnepi menübe, krumpli helyett pedig salátát készíts!

A menüben jó, ha szerepel hal, illetve hallal készült étel. A hal, könnyen emészthető, teljes értékű fehérjeforrás. Jelentős esszenciális zsírsavat is tartalmaznak, melyek a szervezet számára különösen fontosak. A zöldségekben, a magas rosttartalom mellett jótékony hatású a rendkívül sok vitamin és ásványi anyag, ezért javasolt naponta többször fogyasztani belőlük. Lehetőleg minden étkezésnél szerepeljen nyersen, főzve, párolva vagy akár savanyúság formájában. De változatosan elkészíthető a főételek mellé köretként is.

Sütés helyett párolj!

A zsíros ételek megülik a gyomrodat, rossz közérzetet okozva akár kellemetlenné tehetik a meghitt hangulatú estét is. Ráadásul a túlzott mennyiségű zsírbevitel hosszú távon a vérnyomásodra, a szívedre és a koleszterinszintedre is negatív hatással lehet. Az ünnepi menü elkészítésekor is jó, ha a párolást, grillezést vagy a gőzölést választod, így nemcsak finomabbak, de egészségesebbek is lesznek az ételek.

Csakis étkezés után bejglizz!

A finom ebéd után következhet a desszert. Figyelj azonban arra, hogy ha a csábító édességek folyton szem előtt vannak, hajlamosak leszel egész nap csipegetni belőlük.

Cukros üdítők helyett vizet igyál!

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre az ünnepek alatt is figyelj! Napi két-három liternyi folyadékot – azaz vizet – télen is fogyassz. A cukros üdítőkkel bánj csínján, főképp magas energiatartalmuk miatt. Az alkoholos italoknál részesíts előnyben a minőségi borokat.

Mozogj!

Egy esti séta a hóesésben, egy kis hógolyózás vagy szánkózás tökéletes közös program a családdal vagy a barátokkal. A kellemes pillanatokon és a közös élményeken túl, a friss levegőn való mozgás kiválóan hat a testünkre is, és hatékony segítség lehet a plusz kilók ellen.