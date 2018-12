6 letölthető karácsonyi színező felnőtteknek

A színezés jótékony hatásai felnőtt korban is érvényesek. Stresszes időszakokban – és valljuk be, azért a karácsonyi készülődés is ilyen – különösen jót tud tenni, ha pár órára kiszakadunk, és hagyjuk elveszni magunkat a színek és a formák világában. Összegyűjtöttünk pár karácsonyi színezőt, hogy mindezt ünnepi hangulatban tehessük meg.

1. Karácsonyi mandala

2–3. Karácsonyi részletek

4. Hiperrészletes karácsonyfa

5. Ajándékhalmaz

6. Télapó-szemle az ablakból

easypeasyandfun