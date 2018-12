Így hajtogass cuki 3D-s Rudolf rénszarvast papírból – videó

Neked is jöhet minden karácsonyi dekoráció, amiben rénszarvas van? A rudolfos cuccokért a gyerekek is odáig vannak, ezért ezt a hajtogatást akár együtt is csinálhatjátok, persze csakis karácsonyi slágerekkel a háttérben. Mutatjuk!

Amire szükségetek lesz:

fehér kartonpapír

világos- és sötétbarna kartonpapír

öntapadós szemek

fekete filctoll

olló, ragasztó

Nézd meg az elkészítés lépéseit ebben a videóban:

easypeasyandfun