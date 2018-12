Mentális károsodást is okozhat a túl sok karácsonyi zene – számolt be a Tények. A tudósok szerint eleinte ugyan kellemes hallgatni a karácsonyi dalokat, azonban szorongást és idegességet is kiválthat, ha heteken keresztül ugyanazok a dalok szólnak monoton módon mindenhol.

Mindez az eladókat viseli meg a legjobban, nekik ugyanis egész nap hallgatniuk kell a karácsonyi zenéket.

A Tények által megkérdezett pszichológus szerint a karácsonyi dalok alapvetően pozitív érzelmeket váltanak ki, és ráhangolnak az ünnepre, ám egy idő után ez a hatás meg is változhat. “Az intenzíven, hosszú ideig ránk ömlesztett karácsonyi dalok – akár a plázákban, akár az utcákon – negatívan befolyásolják hangulatunkat. Egyszerűen túltelítődünk. Ennek a következménye az ingerültség, a lehangoltság. Az emberek többsége mentálisan kiég, elvész a karácsonynak az ünnepe” – hangsúlyozta Makai Gábor klinikai szakpszichológus.