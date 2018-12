Európa legszebb karácsonyi vására lehet idén az Advent Bazilika

Az Advent Bazilika rendezvény 8. alkalommal, de idén már Európa 4. legjobb karácsonyi vásáraként nyitott november utolsó hétvégéjén. A brüsszeli székhelyű, független utazási portál, a European Best Destination által szervezett közönségszavazáson tavaly is látványos eredményt ért el a budapesti rendezvény, hiszen 5 helyet javított, és a korábbi 9. helyről a 4.-re került, ráadásul alig több, mint kétszáz szavazattal maradt le a dobogóról Bécs mögött.

A három kilométernyi fényfűzérrel díszitett piactéren és a környező utcákban sorakozó meseházikókban kézműves kortárs alkotók kínálják egyedi portékáikat, így igazán különleges ajándékok tárháza lett ez a vásár. A téli hidegben, lélekmelegítőként szinte minden sarkon választhatnak a vendégek különleges karácsonyi forró italok közül, és mindenki talál a gasztronómiai kínálatban neki tetsző falatokat, akár vegán, akár a gluténmentesen étkezés híve.

A gyerekeket ingyenes korcsolyapálya várja, ahonnan korcsolyázás közben esténként az elképesztő, háromdimenziós fényfestést is megcsodálhatják. Európai szinten is egyedülálló, hogy épület ad felületet ilyen többdimenziós fényeffekteknek.

A csodálatos látvány és hangulat mellett az élményeket fokozzák a gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, flashmobok és a meglepetések.

Szavazatoddal te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy Budapest belvárosának karácsonyi rendezvénye a 2018-as megmérettetésen jó helyezést érjen el. A szavazatokat december 10-ig lehet itt leadni.