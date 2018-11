Itt a karácsonyi pulcsi, amit te is és a kutyád is felvehet!

A karácsonyi pulcsi igazi must-have darab az ünnepi szezonban – és nem csak nekünk, a kutyáknak is! A Bohoo márkának hála pedig már teljesen passzoló pulcsikhoz is hozzájuthatunk, a különbség csak annyi, hogy a kutyusunk cukibb lesz benne, mint mi.

A hagyományos karácsonyi mintás kötött pulcsi sötétzöld és piros színekben kapható, 8, illetve 14 fontért. Tavaly az Aldi is piacra dobott hasonló kreációkat, szóval lehet, hogy idén is érdemes szétnézni, hátha itthon is kapható lesz az összeillő pulcsi gazdiknak és kutyusoknak.

