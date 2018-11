Így készíthetsz csodaszép, skandináv stílusú gömbdíszeket saját kezűleg!

Nem mindenki van oda a giccsbe hajló, csillámos karácsonyi díszekért, van, aki még karácsony idején is a minimalizmus mellett foglal állást. Ha te is ebbe a csoportba sorolod magad, válaszd a skandinávok módszerét, akik egyszerű, mégis fennkölt dekorációval varázsolják ünnepivé a hangulatot. Például ilyen áttetsző gömbdíszekkel, amiket saját kezűleg is egyszerűen elkészíthetsz!

Amire szükséged lesz:

dekorágak, levelek, tobozok

dekorfesték arany, ezüst, rózsaarany színekben (spray kiszerelésben)

műanyag díszgömbök (a legtöbb hobbiboltban beszerezhető)

színes szalag

ragasztó

Így készítsd el:

Ha natúr ágakat vettél, fújd le őket festékkel. Mikor a dekoráció teljesen megszáradt, helyezd el a gömb belsejében. Rögzítsd a gömb két felét ragasztóval, majd végül egy szalaggal.

housebeautiful