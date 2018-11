Ünnepi hajfonás kislányoknak

Sokszor gondot okoz, hogy mihez kezdjünk hosszú hajunkkal, mert persze a következőben összeválogatott hajfonatok nem csak 10 év alatt vethetők be. És az sem gond, ha nem éppen a leghosszabb, hiszen a rövidebb frizurát is fel lehet dobni egy jól sikerült hajfonással.

Az egyik legfontosabb alap a hajfonás előkészítésekor, hogy semmiképpen se álljunk neki frissen megmosott hajjal, hiszen így könnyen kicsusszanhatnak kezünkből a tincsek. Persze megteszi egy spriccentésnyi víz is, hogy megrendszabályozzuk a rakoncátlan hajfonatokat. Szerezzünk be színes szalagokat (zöld, arany, piros), apró, hajcsattal kombinált gyöngyöket és csillagot is, hogy teljes legyen az ünnepi hajfonat összképe.

Ahhoz, hogy a nagy napon igazán csinos legyen a hajfonat, nem árt párszor begyakorolni a karácsonyi vendégség megérkezése előtt. És persze nem árt egy végletekig türelmes gyermek sem, aki nemcsak végigüli, de asszisztál is a tökéletes hajfonat elkészítéséhez, hiszen ez a művelet nem 2 perces, és nem kétkezes. De a végeredmény kárpótol minden résztvevőt.

A fun & festive style just in time for Christmas and the holiday season! See more pictures and info on our blog: http://www.BabesInHairland.com