Rózsaszín lesz a legmenőbb adventi koszorú idén

A csodaszép adventi koszorúk egyikét az Instagram-oldalunkon nyerheted meg!

Természetesen a koszorúk is egyediek, érdekesek, olyan Németh Attilá-sak, mint minden az üzletben. Ez nem egy szokásos virágbolt, inkább egy nagyon különlegesen díszített ékszerdobozra hasonlít. Annak ellenére, hogy Attila a tulajdonos, aktívan részt vesz a napi munkában, csokrokat köt, telefonos megrendeléseket vesz fel, és maga jár a nagybani piacra, hogy megvásárolja a legszebb és a legfrissebb virágokat hajnalban.

„Kertésznek indultam, virágkötő lettem, számos véletlennek köszönhetően. Az biztos, hogy a mestereim nélkül sehol sem lennék, a szakma fogásait tőlük tanultam. Több helyen volt már üzletem a városban, most Budán vagyunk, szeretem ezt a környéket. Szerencsére megrendelésekben nincs hiány, az egyszerű csokroktól az esküvői komplett díszítésen át komoly rendezvények dekorálására is kapunk felkérést. Decemberben rengeteg a céges rendezvény, és sok adventi koszorút is csinálunk.”

„Ha engem kérdezel, akkor nekem karácsonykor a piros az örök kedvencem, de az idei trend legfőbb színe a rózsaszínes-púderes vonal. Ez nemcsak a virágkötészetben meghatározó szín mostanság, de a lakberendezésben és a dekorációkban is. Azoknak, akik ezt nem szeretik, szívesen csinálok havas-jeges hatású koszorúkat vagy csokrokat, illetve a bronzos vonalat is támogatom, egy biztos, az én kreációim, csokraim mindig frissek és természetesek, miközben egyediek is” – mondta el Németh Attila virágkötő mester az NLCafénak.

Hogy mitől lesz egyedi egy-egy csokor vagy dekoráció? Hát, kell bele némi ötlet, tehetség a megvalósításhoz és persze a trendek ismerete is.

„A virágok mellé különböző terméseket, ágakat, érdekes zöldeket használunk, ami évszakfüggő. Tavasszal sok friss hajtásos gyümölcsfaágat, ősszel rengetegféle bogyós termést. A vásárlóink visszajelzései szerint a munkánk egyedi és felismerhetően olyan Németh Attilá-s, ennek nagyon örülök, ez fontos. Szerintem sikerült tényleg egyedi stílust kialakítanunk, ami legfőképp a különleges növényhasználatra és a kiegészítők alkalmazására épül, meglepő formavilággal vegyítve. A kiegészítőket általában külföldről rendelem, ez nem titok, és szívesen nézem meg a külföldi kollégák munkáit élőben is, ebből mindig lehet tanulni, inspirációt meríteni.”

„Természetesen mindig vannak meglepő felkérések és megrendelések, amiket szívesen veszünk, mert motiváló egy-egy nehezebb feladat vagy elképzelés megoldása. Többször díszítettük már az Operabált, ami fantasztikus csapatmunka volt, a legutóbbi FINA-világversenyen is a mi virágaink díszítették a gálavacsora asztalait, de például Jeremy Irons többször is köttetett a feleségének virágcsokrokat velünk, amikor Budapesten volt. Dekoráltuk már a Depeche Mode lakosztályát is a Kempinski szállodában, és számos híresség rendszeresen megfordul a vevőink között” – meséli Attila.

34 Fotó megtekintése Rózsaszín lesz a legmenőbb adventi koszorú idén Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Fotó: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több + Karacsonyi dekoracio Nemeth Attila viraguzleteben. Foto: Vadnai Szabolcs Még több +

Egyvalami biztos, aki egyszer nála vásárol, később is eszébe jut betévedni az üzletébe. A mindennapi virágok helyett itt ugyanis valami egészen mást talál, és hirtelen kiderül, hogy a rózsán, gerberán kívül még rengeteg gyönyörű és izgalmas virág létezik.