Karácsonyi csokigolyók

A karácsonyi sütik sorát ezzel az apró kis csokigolyóval folytatjuk, melyet elkészíteni és elfogyasztani is nagyon egyszerű! Ez is az a fajta karácsonyi süti, melynek elkészítésébe a gyerekeket is bevonhatjuk, a gombócozást, hempergetést és fondant-szaggatást biztosan ők is szeretni fogják, így a karácsonyi sütikészítés egy újabb szuper élmény lesz számukra az adventi hetekben.

Hozzávalók:

A tésztához:

1 doboz brownie-alappor

3 tojás (közepes méretű)

100 g vaj (lágy)

50 ml víz

Továbbá:

2 ek. baracklekvár

A díszítéshez:

2 tasak tortadara

100 g fondant fehér cukormassza

Előkészítjük az összes hozzávalót. A dobozban található papírformát az útmutató alapján összehajtjuk, majd a sütőt előmelegítjük.

A tésztaalapport és a dobozban található csokoládédarabokat egy keverőtálba öntjük. Hozzáadjuk a tojást, a margarint és a vizet, majd egy kézi habverő segítségével simára keverjük. A tésztát az előkészített papírformába öntjük, tetejét elsimítjuk. Végül a papírformát az előmelegített sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)

Légkeveréses: kb. 140 °C (előmelegítve)

Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)

Sütési idő: kb. 40-45 perc.

A megsült süteményt egy sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni, majd felszeleteljük és egy keverőedényben kézzel összemorzsoljuk. Hozzáadjuk a baracklekvárt, és alaposan összekeverjük. A masszából egyforma golyókat formázunk, majd a golyókat kakaós tortadarába forgatjuk.

A fondant cukormasszát gyúrjuk át alaposan, és nyújtófa segítségével, két fóliaréteg között (vagy kevés porcukorral megszórt munkafelületen) nyújtsuk ki kb. ½ cm vastagra, majd hópehely vagy fenyőfa alakú sütemény- vagy dekorformázóval kiszaggatjuk. A fondant formákat és a csillag alakú szórócukrokat a csokigolyókra helyezzük.