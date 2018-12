Gesztenyés bejgli receptje

Ha már unalmas a hagyományos mákos és diós bejgli, idén készíts valami egészen más és különleges tölteléket. Mennyei gesztenyés bejgli receptjét osztjuk meg veled, amit ha kipróbálsz, nem csalódsz majd az ízekben. És még csak nem is bonyolultabb, mint a megszokott bejgli készítése. Bátran megpróbálkozhatsz vele, hogy sikered lesz, nem is kérdéses. A bejglit az ünnepek előtt is megsütheted, műanyag fóliába csomagolva napokig friss marad.