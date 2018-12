Szuper egyszerű gesztenyés süti receptje

A gesztenye a tél kihagyhatatlan csemegéje. Főzve és sütve is kiváló. A készen vásárolható püréből pedig isteni gesztenyés sütit készíthetsz. Szuper egyszerű, gyors, elronthatatlan, mennyei recept. Karácsonyra tökéletes választás, mely az utolsó pillanatban is elkészülhet. Lisztet nem tartalmaz, így gluténérzékenyek is fogyaszthatják.