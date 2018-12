Így készíts Mikulás-tortát a gyerekeknek!

Mikulás torta

Hozzávalók:

1 doboz tortakeverék pudinggal + a dobozon szereplő mennyiség vízből, tojásból, olajból

3 evőkanál citrom leve

2 dl habtejszín

2 db citrom reszelt héja

3-4 evőkanál kókuszreszelék

10 dkg krémsajt

5 dkg porcukor

pillecukor a díszítéshez

Elkészítés:

1. Melegítsük a sütőt 180 fokra. Egy nagy tálban keverjük össze a tortakeveréket, a vizet, az olajat és a tojásokat.

2. A tésztát süssük 29-34 percig, majd hűtsük 15 percig, majd vegyük ki a tepsiből a tésztánkat és tegyük be a hűtőbe 45 percre.

3. Ezután a tésztánkat, ahogy a fotón is látjátok, vágjátok Mikulás formára.

4. Készítsük el a krémet: a krémsajtot kikeverjük a porcukorral, a citromhéjjal, a citrom levével, a habtejszínt pedig kemény habbá verjük. A két tál tartalmát összekeverjük és a legvégén hozzáadjuk a kókuszreszeléket is.

5. Jöhet a díszítés, amit egyszerűen ételszínezékkel is megtudtok oldani.

(via)