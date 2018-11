Nemcsak szép, de finom is az ehető adventi koszorú

Az utóbbi évek karácsonyainak legmenőbb találmánya az ehető adventi koszorú. Ki-ki ízlésének megfelelően elkészítheti édes vagy akár sós változatban is. Csak egy kis fantázia kell hozzá, és persze inspiráció. Íme pár szuper ötlet az ehető koszorúra.

Enni való adventi koszorú

A legtöbb virágüzlet gyönyörű adventi koszorúkkal készül az ünnepekre. Lehet találni klasszikus, elegáns adventi koszorút, vagy egészen modern, akár minimalista stílusút is. És léteznek külön a gyerekeknek szánt cuki mackós koszorúk is, amit akár otthon is elkészíthetünk.

Ezúttal azonban ugorjunk neki egy olyan adventi koszorúnak, amit meg is ehetünk. Lehet hideg adventi koszorú, azaz könnyen összedobható snack jellegű, de több energiát és időt invesztálva, süthetünk egy illatos kalácskoszorút is. Tényleg, de tényleg, bármit rátehetünk, amit otthon találunk, jól néz ki és ehető: gyümölcsök, mézeskalács, macaron, sajtkocka, koktélparadicsom, olívabogyó, cukorkák, popcorn vagy a karácsonyi kedvenc habcsók. Persze a kinézeten kívül fontos az ízharmónia is.

