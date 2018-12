Lakást vehetne a díszkivilágítás árából

Az ausztrál rekorder a feleségével

Több mint félmillió égőből álló karácsonyi díszkivilágítást rittyentett a háza elé egy ausztrál férfi, így rá biztosan nem lehet azt mondani, hogy csak a felesége kérésére dobott össze valamit az akciós füzérekből. Ezzel egyébként világrekordot is döntött, ami a fények számát illeti.

Plusz havi félmillió villanyszámlára

Arról nincs hír, hogy a szomszédok mennyire élvezik az éjszakánként az ablakukon bevillogó fényorgiát, bár David Richards csendes célzásnak vette, hogy páran az utcából nem köszönnek neki újabban. Persze rajongói is akadnak bőséggel a mesebeli fényárnak, derül ki az Atlantic cikkéből, eddig több ezren látogattak el a látványossághoz, és a tőlük beszedett pénzt jótékony célra ajánlja majd fel a házigazda. Sőt, nemrég még egy esküvőt is tartottak az egyedi látványosságnál.

A rekorder családapa azt is elárulta, havi 480 ezer forintnyi összeggel magasabb villanyszámlára számít a szokásosnál, ami elég tetemes. Szerencséje, hogy egy kis reklám fejében a helyi áramszolgáltató átvállalta a költségeket. Kíváncsiak voltunk, hogy itthon mennyit fizetnénk az Elműnek egy hasonló méretű karácsonyi díszkivilágítás után, ha előtte minden megtakarított pénzünket fényfüzérekre költenénk. Ebben Retter Mihály villanyszerelő és LED-specialista segített sietségünkre.

Mennyibe kerülne mindez itthon?

A végeredmény attól is függ, hogy az ember sima vagy LED-es fényfüzéreket használ, mivel a hagyományosnak sokkal nagyobb a fogyasztása. A klasszikus megoldással nagyjából 9,3 millió forinttal nőne egy havi villanyszámla, ha sötétedéstől világosodásig, azaz háromnegyed négytől reggel háromnegyed hétig világítana. Ennyiből már egy kis garzonlakás is kijön a fővárosban. Viszont ha LED-es fényárban úszik a ház, akkor egy hónapra 376 ezer forintból meg lehet úszni az egészet. Szóval ha két kereső van a háznál, és többet visznek haza, mint a legtöbb magyar, akkor a teljes fizetésükből éppen kijön.

Valószínű, hogy nagyrészt az ausztrál rekorder is a korszerűbb fényforrással dolgozott, hiszen különben az ő számlája is sokkal magasabb lenne. A példa arra is szépen rámutat, mennyi energiát felzabál az olcsóbban kapható karácsonyi világítás. Egy szál ledes fényfüzér üzemeltetési költsége havi 150 forintra jön ki sötétedéstől világosodásig, egy nem ledes fényfüzér viszont havi 3710 forintnyi áramot megeszik, számolta ki nekünk Retter Mihály.

Az olcsóbbat vesszük, de az többet fogyaszt

Csakhogy itthon az utóbbit vesszük inkább, mivel a boltban kevesebbe kerül. „Ma kérdeztem egy villamossági nagykereskedőt, mi fogy a legjobban, azt mondta, hogy a legolcsóbb. A 200 izzós fényfüzér 4650 forint, ez a legkelendőbb, a LED-es fényfüzér viszont már 9500 forint, ez nem fogy, mert túl drága” – mondta a szakember. Aki viszont sokat éget akár csak egy füzért is, hosszabb távon anyagilag jobban járhat a korszerűbb megoldással.

Az ausztráliai fényárhoz hasonló próbálkozással itthon nem nagyon találkozott a villanyszerelő, sem méretben, sem dizájnban. Nálunk szerinte még nem jellemző, hogy ilyen komolyan megkomponálnák az emberek a ház kivilágítását. Tapasztalatai szerint Törökbálinttól a második kerületen át Zuglóig azt látni, hogy a világító puttonyú Mikulás csüng az ereszen, kis sárga villogó műanyag félholdak fityegnek a garázs felett, “csöpögő” jégcsapok lógnak az ablakoknál, azaz minden kikerül a kertbe, amit az addigi években megvásároltak a háziak.

Nem véletlen, hogy az ausztrál férfi októberben egy hét szabadságot vett ki, és azóta minden hétvégéjét ezzel töltötte, hogy az adventi időszakra tökéletes legyen a mű. Ha te is rendezett kerti fényeket szeretnél, csak jóval kisebb léptékben, ne csüggedj, adunk egy rakás remek ötletet.