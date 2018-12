Kutyáját csomagolta be a fa alá egy gazdi – videó

Karácsony környékén számtalan ajándékcsomagolós videó kering a neten, ami még a legügyetlenebbekből is profi csomagolót csinál. És ennek a gazdinak hála most már azt is tudjuk, hogyan csomagoljunk be egy kutyát!

A hivatásos kutyatrénerként dolgozó Amber Aquart 3 éve fogadta örökbe Oakley nevű kutyusát, akivel azóta elválaszthatatlanok. A 26 éves lány számára, mióta Oakley hozzátartozik, nem létezik nála szebb ajándék. Ezért egy vicces videón bemutatja, hogyan csomagolja be ajándéknak a fa alá. Imádni való!

storytender