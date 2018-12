Sárkányokkal dobta fel a karácsonyi dekorációt, kiborult a szomszéd

Az amerikai Diana Rowland úgy döntött, hogy az idei évben a szokásos karácsonyi dekoráció helyett hatalmas sárkányfigurákat tesz ki a kertjébe. Sajnos azonban nem mindenkinek tetszett az ötlete: az egyik szomszédja hamarosan egy névtelen levélben figyelmeztette, hogy jobban jár, ha leszedi a dekorációt:

A sárkányos díszítés halloweenkor talán elmenne. Karácsonykor azonban teljességgel elfogadhatatlan. A szomszédok azt fogják gondolni, hogy valamilyen démonimádó szekta tagja. Kérem, gondolja ezt át, és szedje le a sárkányokat. Isten áldja, és segítsen önnek felfedezni a karácsony valódi jelentését!

– állt a levélben.

Rowland persze nem vette komolyan a levelet, és eszébe sem jutott engedelmeskedni. Sőt: a passzív ellenállás jegyében még több sárkányt tett ki a kertben a karácsonyi fények mellé.

A twitterezők most valóságos hősként ünneplik. A bejegyzését tízezrek osztották meg, és most is záporoznak alá az elismerő hozzászólások.

