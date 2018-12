Egyszarvúak, lámák és sellők a karácsonyfán? Miért ne!

Az unikornisok már a tavalyi évben is nagy kedvencek voltak, hozzájuk csatlakozott idén a sellőőrület. Ezek a nem mindennapi figurák a karácsonyi szezont is uralják, ráadásul a Diótörő, Rudolf, a rénszarvas és az angyalkák mellett még jól is mutatnak a karácsonyfán!

Tudtad? Az American Express Small Shop cég kutatása alapján idén a háztartások csaknem fele a hagyományos díszek mellett a sellőknek, lámáknak és az egyszarvúknak is ad egy esélyt díszítőelemként.

Az unikornis például remekül mutat dekorációs elemként színeivel, csillámporával:

A rózsaszín flamingók kiűzhetetlenek a lakberendezési trendekből, és most már úgy néz ki, a karácsonyi dekorációkból is:

A karácsonyi lámát megvettük kilóra, abszolút kedvenc és extra cuki:

Ha valaki glitteres sellős díszre vágyik, nem beszerezhetetlen:

(via)