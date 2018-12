A legmenőbb Reszkessetek betörők gifek karácsonyra

Az 1990-es Reszkessetek betörők! minden idők legkedveltebb karácsonyi vígjátéka. Az, hogy minden évben többször, de karácsonykor tuti lejátsszák a Reszkessetek betörők! több részét is valamelyik tévécsatornán, biztonságérzetet ad az ünnepi rohanásban.

Reszkessetek betörők! idén a TV2-n lesz látható

December 24. 20:40

December 25. 12:10

A Reszkessetek betörők! 2-3. részeit december 25-26-án adják szintén a TV2-n

Reszkessetek betörők! gif-ben

Pont a gifek maradnának ki a karácsonyi Reszkessetek betörők-invázióból? Egy levél, vagy online üzenet végére bebiggyesztve igazán mulatságos lehet. Válogassunk hát kedvünkre hangulatunknak, mondandónknak megfelelőt.

Reszkessetek betörők cuki?

A főszereplő Kevin (Macaulay Culkin 28 évvel ezelőtt) vitathatatlanul cuki, és ez már félsiker. A Reszkessetek betörők sikerének másik felét pedig a bűnözők ellen bevetett, válogatott csapdák garantálták. Ezekből, a nem éppen gyermeki csínyekből, pedig nemrég egy pörgetőkönyv (flipbook) is készült.