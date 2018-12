Beszakadt egy nő alatt a padló karácsonyi dekorálás közben

Karácsony táján általában az szokott félreértést okozni, hogy egyesek valódinak vélik a kilógó lábbal ablakba függesztett Mikulás bábukat, és a figura segítségére sietnek. Stacielea Doran esetében azonban valóban elkélt a segítség.

A 30 éves nő épp a karácsonyi dekorációval bíbelődött, mikor beszakadt alatta a padló, és lógó lábbal beszorult a partnerével közös loftjuk két szintje közé. Hogy még zseniálisabb legyen a kép, a nő épp Szépség és a szörnyeteg mintás egyberészes pizsamában volt. Így nem csoda, hogy mikor párja, Nicki meglátta, hogy mi történt, azt tette, amit minden szerető partner tett volna: röhögőgörcsöt kapott és fotózott.

Na jó, a tűzoltókat is kihívta, akik gyorsan kiszabadították a nőt. Nem volt könnyű dolguk, hiszen közben ők is végig pukkadoztak a röhögéstől. Mára pedig Stacielea is csak nevet a szerencsétlenségén.

