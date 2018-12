Róma idén is megszívta a karácsonyfájával

A római Velence tér közepén felállított 23 méteres fenyő a lombardiai Vareseből tette meg az utat az olasz fővárosig. Amikor felállították, a rómaiak rögtön észrevették, hogy a fa közepéről több ág is hiányzik. A közösségi oldalakon azonnal elkeresztelték „töröttkének” (Spezzacchio), ahogyan az ugyanitt álló tavalyi karácsonyfát „kopaszkának” (Spelacchio) nevezték, mivel alig volt rajta tűlevél. Kopaszka amúgy tavaly elnyerte Olaszország legcsúnyább karácsonyfájának címét.

A törött fenyőfa szállítójának magyarázata szerint az ágak egy részét a szállításhoz szándékosan vágták le, és a felállítást követően pótolják.

Behold! Rome’s new Christmas tree is sponsored by Netflix, publicized as an answer to last year’s lousy #Spelacchio, and reportedly damaged. pic.twitter.com/jzn3fNTstv

— Jason Horowitz (@jasondhorowitz) 2018. december 3.