10 varázslatos karácsonyi dekoráció kültérre

A karácsonynál csak egy jobb dolog van: a készülődés a karácsonyra! Ha te is a dekorálás szerelmese vagy, ez számodra is az év legjobban várt része. Hát ne aprózd el! Ezekkel az ötletekkel nemcsak a lakás, hanem a bejárat, az előkert vagy az udvar is karácsonyi fényben ragyoghat.

1. A piros és a zöld klasszikus karácsonyi páros, ezért használj minél több piros bogyót a dekorációban!

2. A hófödte hatással nem lehet mellényúlni:

3. Igazi csodavilágot varázsol az ajtó elé egy égősorokból álló függöny:

4. A klasszikus koszorúnál nincs egyszerűbb-de-nagyszerűbb megoldás:

5. Ám ha továbbmennél, egy egész hóembert is készíthetsz koszorúkból:

6. Ha akad egy fenyőfa az ajtó előtt, ne fukarkodj a díszekkel!

7. A lámpások belsejébe akár üveggömbök is kerülhetnek:

8. Ha az idő engedi, helyezzük a karácsonyi reggelit a szabadba:

9. Az aranydíszek már a bejárat elé ünnepi hangulatot varázsolnak:

10. Ha a természetességet kedveled, díszíts csupa zölddel, például egy virágos kapuval:

elledecor