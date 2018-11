Bevadulnak a sorozatrajongók Róma karácsonyfájától

Jesolói homokból készítik el idén a Vatikán idei karácsonyi jászlát. Három teherautó mintegy 35 tonna homokot szállít a napokban a Szent Péter térre az olasz fürdővárosból. Egy öt méter magas, 15 méter széles és 8 méter hosszú piramist fognak emelni belőle, amelyből művészek faragják ki a látványos betlehemet. A homokot Rómába szállítása előtt megáldotta Francesco Moraglia velencei pátriárka.

Jesolo így mutatja meg a világnak a homokból készült betlehemi jászol tradícióját. A város tengerpartján 16 éve készítenek betlehemes figurákat homokból a karácsonyt megelőző időszakban.

Some of the 700 tons of sand required to make “Jesolo Sand Nativity” has already arrived, as work begins to prepare St. Peter’s Square for this year’s Christmas celebration. https://t.co/cYDldx46nk

— Radio Maria Canada (@RadioMariaCAN) 2018. november 17.