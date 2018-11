Cuki adventi girlandok gyerekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek

Ha kész az adventi koszorú az asztalra, és a bejárati ajtót is díszíti már egy kedves ajtódísz, összeállíthatunk jópofa girlandokat a gyerekszobába is. Az adventi időszakban úgyis mindenkiből előjön a kreatív énje és még az is kézműveskedik a korán sötétedős napokon, aki egyébként bevallottan antitalentum a DIY-kodásban.

Adventi dekoráció

Néha nem is kell sok hozzávaló, hogy menő adventi dekorációt varázsoljunk a lakás sarkalatos pontjaira. Pár doboz, vagy rég nem használt fa deszka, piros bogyók a kerti bokorról és pár méter színes szalag – és indulhat is az adventi kézműveskedés. Ha a novemberi-decemberi hétvégéket éppen nem a szabadban töltjük, akkor szuper családi program lehet az együtt barkácsolás, színezés, festés és varrogatás.

Cuki girlandot adventre!

Az ablakokat és minden szabadon maradt falfelületet díszítsünk fel adventi girlanddal. Az alábbi ötletekkel segítünk abban, hogy kiválasszuk a számunkra legkedvesebb mesefigurás adventi girlandot. Kell hozzá filcanyag, vatta, színes gombok, szalagok és persze cérna. Íme az inspiráció:

