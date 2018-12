Adventi meglepetések a Milkától

A fáradságos ünnepi bevásárlás közben igazán üdítően hatnak az olyan családi programok, amilyet a Milka Varázsfalu kínál december 2–9. között a budapesti Arena Mall első emeletén. Az ünnep alkalmából ugyanis itt állít fel a csokigyártó egy gyönyörű, 4 méteres karácsonyfát és egy meglepetésekkel teli adventi kalendáriumot, amelynek 24 ablakocskája mögött rengeteg ajándék rejtőzik.

A Milka karácsonyi standja mellett azért is érdemes elidőzni, mert az itt található GIF-automatával a látogatók egy havas tájkép előtt, méteres nagyságú Milka-figurákkal örökíthetik meg magukat online és fotópapíron is, valamint elküldhetik személyes, ünnepi üzeneteiket rokonaiknak, ismerőseiknek és barátaiknak. A csokigyártó ugyanis gondoskodott róla, hogy egy postaláda is helyet kapjon az adventi kalendáriumban: ide kerülnek azok a különleges képeslapok, amelyeket azoknak adnak át, akik valamelyik szerettükkel közösen meggyújtanak egyet a karácsonyfa 6 ezer izzójából. Ezt a meghitt pillanatot örökíti meg a képeslap, amelyre egy kalligráfus ott helyben gyöngybetűkkel felírja a „fénygyújtók” nevét.

A szép gesztus nemcsak a résztvevőknek lesz élmény, hanem olyan embereknek is, akiknek karácsony környékén különösen nagy szükségük van a szeretetre és gyengéd törődésre, hiszen minden egyes fénygyújtás hozzájárul a Milka 1 000 000 forintos jótékonysági felajánlásához, mellyel a Habitat for Humanity szervezetet támogatja.