Ikonikus márkák Magyarországon – ezt ne hagyd ki!

Nincs is annál jobb dolog, mint retró reklámokat nézegetni és nosztalgiázni. Akik még nem tették ezt meg, most lehet, hogy nem értik, miről beszélünk, de számukra itt a tökéletes alkalom, hogy átéljék, milyen felemelő gyerekkorunk ikonikus márkáinak reklámjait bambulni. A nosztalgikus öröm mellé olyan gyerekkori élmények, emlékek ízét, hangulatát is visszahozhatják ezek a néhány perces, valóban szívmelengető múltidézések.

Vannak olyan márkák, amelyek kapcsán már csak nosztalgiázhatunk, de akadnak szép számmal olyanok is, amelyekhez méltán ragaszkodhatunk még ma is. A Malév gépein sajnos már nem repülhetünk, de a zene, amit a magyar vasmadarak reklámjai a fülünkbe ültettek, örökre belénk égett. Az idén 50. születésnapját ünneplő Omnia viszont sokak számára tökéletes példája annak, mit jelent a minőség és a márkahűség.