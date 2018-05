Így állítsd be az automata kávéfőződet

Ha a tökéletes kávé titkát egy mondatban össze lehetne foglalni, már millióan megtették volna. Ám jó kávét főzni nem annyira egyszerű, amilyennek tűnik. Sőt, nem is csupán egy dologtól függ, hanem számtalan megkerülhetetlen összetevője van. Nem mindegy, milyen hőfokú a víz, arról nem is beszélve, hogy a kávébabnak is tökéletes minőségűnek kell lennie. A megfelelő masinákról sem feledkezhetünk meg: a kávédaráló kapcsán elengedhetetlen, hogy szuper késekkel legyen felszerelve, maga a kávéfőző pedig legyen a jobbak közül való. Persze senkit sem szeretnénk lebeszélni a jó öreg kotyogósról sem.

Tanácsokat hoztunk, amelyeket mindenkinek érdemes betartania, aki jó kávé szeretne készíteni. Mutatjuk, mire figyelj, ha a kávégéped szeretnéd beállítani.