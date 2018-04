Ezért őröld frissen a kávét

Az őrölt kávé egyik legnagyobb előnye, hogy kéznél van és néhány mozdulattal indítható is a várva várt kávéfőzés. Ám sok esetben keserű csalódás a vége, hiszen legyen szó bármennyire jó minőségű őrölt kávéról, ha az nem megfelelő körülmények között van tárolva, bizony sokat veszít aromájából. A helyes tárolás viszont nem egyszerű, hiszen a megfelelő alkalmatosság mellett arra is ügyelni kell, hogy a használat után azonnal gondosan zárjuk be a tárolót. Vannak, akik abban hisznek, hogy a legjobb a megvásárolt zacskójában tartani, és arra csak kicsi lyukat kell vágni. Mások a speciális aromazáró dobozokban hisznek. Abban viszont a legtöbben egyetértenek, hogy a 250 grammos kiszerelésű őrölt kávétól nem szabad nagyobbat vásárolni, ha az aroma megőrzése is cél.

A kávék szerelmesei azért választják a szemes kávékat a legtöbbször, mert azok jobban megőrzik az aromájukat és az ízüket, mint az őrölt kávék. Ez annak a következménye, hogy a szemes kávék kisebb felületen érintkeznek a levegő oxigénjével, mint az őrölt kávék a csomag felbontása után. Ezért célszerű a szemes kávéból is csak annyit leőrölni, amennyit azonnal felhasználunk. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a tárolásra, mivel a kávé könnyen magába szívja a környező szagokat. De egy jó oldala is van a kávé ezen tulajdonságának, mégpedig az, hogy igen jó szagtalanító. Elég egy kisebb maréknyit kitenni a helységbe, és hamar eltűnnek a kellemetlen szagok.

A megfelelően tárolt szemes kávékból készülnek a legfinomabb kávéköltemények. A legszerencsésebb az, ha közvetlenül a főzés előtt daráljuk le a szemeket. Vannak, akik örömmel használnak ezer éves kézi darálókat a rituálé részeként, míg mások a gondosan kiválasztott kávéfőző masinára bízzák az őrlést. Akik pedig jártasak a kávéfőzés tudományában, arra is nagyon figyelnek, hogy milyen finomságúra darálják a kávészemeket. Fontos, hogy jó örlőt használjunk, a kávészemcsék mérete közel egyforma legyen és megfeleljen az adott kávéfőzőnek. A különféle kávéfőzési módok eltérő szemcseméretű kávét igényenek. A legfinomabb őrlési finomság a törökösen elkészítendő kávéhoz kell, ezt követi az eszpresszó, az AeroPress, majd a Magyarországon népszerű kotyogó. A filteres kávé elkészítéséhez durvább őrlési finomság szükséges. Az igazi szakértők pedig a víz hőfokával is variálnak. Vagyis ahogyan egy-egy minőségi kávéfőzőn is be lehet állítani, hogy hány fokra melegítse a vizet, és hogy mennyire apróra darálja a kávét, ugyanezt akár a kézi készítésnél is kipróbálhatjuk.