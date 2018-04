Anyák napi programok: ide viheted el édesanyádat

Az egyik legszebb és legbensőségesebb ünnep az anyák napja. A kisebb gyerekek az óvodákban, iskolákban ünneplik meg az édesanyjukat, a nagyobbak pedig apróságokkal lepik meg őt május első vasárnapján. Egyre többen vannak olyanok is, akik ezt a napot a feltöltődésre használják, mégpedig nem a saját maguk, hanem az édesanyjuk örömére. A megfelelő program kiválasztása azonban nem mindig egyszerű, a speciális kínálat nem túl sok. Hoztunk néhány ötletet, hová lehet kimozdulni május első hétvégéjén.

A Pesti Vigadó nyitott Ház programja jó választás lehet. Ugyan május 5-én lesz a rendezvény, de csak egy nappal előzi meg az anyák napját, így akik nyitottak a Vigadó kínálta programokra, ne hagyják ki ezt. Gasztronómia, néptánc, közös alkotások, gyerekfoglalkozások, esti koncertek és csodás terasz panorámával – nem csak édesanyáknak.

A jó kávé szerelmesei az Omnia 50 éves születésnapját ünnepelhetik együtt az anyák napjával. Akik ellátogatnak május 6-án a Dunapark Kávéházba, egy csésze friss Omniát kapnak. A kávézó édesanyáknak nemcsak az íz-élmény lesz kellemes, hanem az a kikapcsolódás is, amit egy jó vasárnapi kávézás ad. Akik a kedvenc emléküket is megosztják az Omnia kávéról, egy születésnapi díszdobozt is kaphatnak.

Akik vidéki forgatagba vágynak, célba vehetik Lajosmizsét. A május 6-i Grillázs és Mézeskalács Majális ugyanis nem mást ígér, mint gyönyörű égetett, pörkölt cukortorták sokaságát és persze sok-sok mézeskalácsot – mégpedig a mesterek kezei közül. A 10 órakor kezdődő rendezvényen az egészségre is gondoltak a résztvevők, ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés is lesz.

Ha bevállalós az anyukád, van egy szuper ötletünk! Vidd el libegőzni. Hogy miért? Mert felejthetetlen élmény lehet mindkettőtöknek, és a pénztárcádat sem terheli meg, hiszen Eplényben Kaland hegyen az anyák napi libegőzés az édesanyáknak ingyenes. Sőt, ha a nagyi is belevalós, veletek tarthat – annál is inkább, mert neki sem kell fizetnie a libegésért.

Akik egy kis áhítatra vágynak anyák napján, elmehetnek a Budai Szent Imre Plébánia Miatyánk koncertjére, ami május 6-án 15 órakor kezdődik. Az egyórás előadáson a görög–bizánci és közel-keleti keresztény himnuszok, középkori polifónia, valamint Bortniansky, Kodály, Liszt, Sáry, Stravinsky, Twardowski művei csendülnek föl. A Deák Diák Általános Iskola tanulói pedig öt földrész huszonegy nyelvén imádkozzák el a Miatyánkot a megszólaló zenék között.

Ha a mama tacskórajongó, nincs is jobb meglepetés anyák napjára, mint hogy elugorjatok a Tacskós Közösség Országos Találkozóra. Az esemény Budapesten van május 6-án a Strázsa Kutyaiskolában. A kutyákkal érkezők feltétlenül vigyék magukkal az oltási könyvet.