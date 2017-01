Mesésen néz ki Róka Adrienne ebben a fürdőruhában

Összességében remek évet tudhat maga mögött Kabát Péter, aki hálás a családjának azért, hogy végig kitartottak mellette.

Ráadásul úgy érzi, hogy a párkapcsolata is erősebb lett, pedig komoly szembesítés volt nekik a Nyerő Párosban eltöltött időszak.

„Volt sok minden újdonság is, amikor láttam a párok beszélgetéseit, ott jöttem rá, hogy két dolgot biztosan másképpen csinálnék. Én konfliktuskerülő vagyok, nem szeretem a veszekedéseket, pont ezért éltem meg nehezen Adri szócsatáit, de sokkal jobban beleállnék a konfliktusba, és én is odaszólnék” – mondta Kabát a műsor után interjúban.

Róka Adrienne szerint is sokat segített nekik a műsor abban, hogy szembenézzenek bizonyos dolgokkal. A focista például már sokkal jobban értékeli, amit a párja tesz érte. De akárhogy is, az biztos: szerelmesebbek nem is lehetnének.

Az év elejét pedig már mesés helyen, a mexikói üdülővárosban, Cancúnban töltötték, ahonnan hangulatképeket is posztoltak.

Holiday!!!!👌🏽🌞☀️🏊🏄🇲🇽

Adri biztosan remekül mutat a tengerparton ebben a vidám fürdőruhában.