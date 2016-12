Vajna Tímea: Andy esténként ezt kéri tőlem

Andy Vajna és felesége a gyerekvállalásról már korábban is úgy nyilatkoztak, hogy most végre elérkezettnek látják az időt, és remélik, jövőre bővül a család. A Story magazinnak azonban nemcsak erről meséltek, hanem rengeteg apró részletet is arról, hogyan telnek a hétköznapjaik. Például hogy Vajna Tímea is egyszerű, hétköznapi feleség, aki otthon melegítőben van, mert nagyon fázós, és hogy sok közös szertartásuk van a férjével.

Bensőséges részletekről is szó esik a magazinban, mint ez itt:

„Lefekvés előtt mindig átbeszéljük, mi történt velünk a nap folyamán. Aztán a férjem kér tőlem egy hátcsiklandozást, azt ugyanis imádja.”

További részletek a Storyban.