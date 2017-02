Neked is járhat havi 6300 forint

A kedvezményt mindenki csak saját maga után veheti igénybe, és nem lehet vele egyszerre tartós betegség és súlyos fogyatékosság esetén is élni – mondta el Honyek Péter adószakértő az m1 csatornának. Nagyon fontos információ az, hogy ezt a kedvezményt 5 évre visszamenőleg is lehet igényelni. A kedvezménnyel élhetnek többek között a cukorbetegek és laktózintoleranciával élők is.

„Hat éve tudom, hogy glutén- és laktózallergiám van, amitől egyáltalán nem vagyok boldog. Azon túl, hogy látványosan megugrottak a költségeim, nagyon oda kell figyelnem, hogy mit eszem, iszom, nem mindenhol tüntetik fel az élelmiszerek összetevőit, nem beszélve arról, hogy sok esetben a kiszolgáló személyzet se nagyon tudja, mi az a glutén vagy laktóz. Magyarországon mind a mai napig sokan úri huncutságnak tartják ezeket a nyavalyákat, semmi perc alatt megkapom a hisztis vendég titulust. Ami a háztartást illeti, mivel rettenetesen nehéz kétfelé főzni, a párom vállalta, hogy eszi azt, amit én. Ha vendégségbe megyek, mindig viszek magammal külön ennivalót és tejet, mert azt végképp nem várhatom el senkitől, hogy miattam külön főzzön. Az adókedvezményhez mindössze egy orvosi igazolás kellett.”

Tudnod kell azt is, hogy nem támogatásról vagy segélyről van szó, hanem a megszerzett jövedelmet terhelő adódat csökkentheted ezzel az adókedvezménnyel. Így, ha jövedelemmel nem, vagy kizárólag adómentes jövedelemmel rendelkezel, személyi adókedvezményt sajnos nem vehetsz igénybe. Akkor sem veheted igénybe, ha a gyermeked a laktóz- vagy gluténérzékeny.

A teljesség igénye nélkül, akkor vagy jogosult az adókedvezményre, ha ezek valamelyike érint:

E73 Laktózintolerancia

E730 Veleszületett laktózhiány

E731 Másodlagos laktózhiány

E738 Egyéb laktózintolerancia

E739 Laktózintolerancia, k.m.n.

K904 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.

K908 Egyéb felszívódási zavar

Itt a teljes lista, ahol utánanézhettek annak, hogy ki számít tartósan betegnek! A betegség kódja alapján egyszerű megkeresni az érzékenységet, így ha az szerepel a listán, jár az adókedvezmény.

Honyek Péter azt is hozzátette, hogy a munkáltatónak nagy összegű szociális hozzájárulási adókedvezménye van egészségkárosodott munkavállaló foglalkoztatásakor, gyakorlatilag nem kell pótlólagos járulékot fizetnie a bér felett a minimálbér kétszereséig.

A rehabilitációs járulékon is csaknem egymillió forintot spórolhat a munkáltató. Ha valaki felvesz egy megváltozott munkaképességű embert, akit elegendő 4 órában foglalkoztatni, ennek költsége 700-750 ezer forint, ennyivel kevesebbet kell fizetnie ezen a címen – fejtette ki.