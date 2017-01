"A bizonytalanság most a legrosszabb" – Angliában élő magyarokkal beszélgettünk

A brit miniszterelnök, Theresa May egy hete jelölte ki a Brexit irányát, most kedden pedig a legfelsőbb bíróság is kimondta döntését, mely szerint a parlament beleegyezése is kell Nagy-Britannia EU-ból való kilépéshez. A szigetországban élő magyarokkal beszélgettünk arról, hogyan látják most a helyzetüket, és miként tervezik a jövőt – Nagy-Britanniában vagy máshol.