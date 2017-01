Megnézhetné a rendőr, mit égetsz a kályhádban

Bár már most is háromszázezer forintos bírság szabható ki azért, ha valaki háztartási hulladékkal, PET palackokkal, festett ajtó- vagy ablakkerettel, esetleg pozdorjabútorokkal fűt, de ezt igen ritkán ellenőrzi bárki. A Levegő Munkacsoport szerint sokan vannak olyanok, akik a tiltás ellenére illegális dolgokkal fűtenek, amivel többek között ahhoz is nagyban hozzájárulnak, hogy jelenleg Magyarországon több településen is veszélyes a levegő minősége.

A munkacsoport szerint a hatóságoknak a rendőrökkel együttműködve kellene ellenőrizniük, ki mit éget el a kályhájában. Újító javaslatukkal megkeresték a Miniszterelnökséget is, ahol nem utasították el egyből az ötletet. A Földművelésügyi Minisztérium elismerte, hogy növelni kell a hatósági fellépések hatékonyságát, ám egyelőre csak felmérik az eddigi ellenőrzési gyakorlatot.

mno.hu